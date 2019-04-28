video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 07:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مقتل 70 من عناصر مليشيا الحوثى فى جبهة مريس جنوب اليمن

الأحد، 28 أبريل 2019 07:06 ص
مقتل 70 من عناصر مليشيا الحوثى فى جبهة مريس جنوب اليمن ميليشيا الحوثى
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

قتل 70 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن الجيش اليمني أفشل محاولة عناصر المليشيا الانقلابية التقدم باتجاه منطقة القهرة شمال جبهة مريس، وأجبرتها على التراجع بعد أن قتلت منهم 30 مسلحًا بينهم القيادي الميداني المكنى أبو حمزة وجرح آخرين.

واستهدفت قوات الجيش اليمني بعدد من الصواريخ الحرارية تجمعات للمليشيا الإرهابية التابعة لإيران في منطقة يعيس بالجبهة ذاتها، مما أسفر عن مقتل 40 من المليشيا الانقلابية وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

من جهة أخرى، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات عدة على تجمعات وتحركات لميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظتي لحج والضالع، جنوب اليمن، حيث طالت الغارات تجمعات للانقلابيين في مديرية الأزارق شمال غربي الضالع وأخرى طالت تعزيزات للمليشيا الإرهابية في مديرية المسيمر شمال غربي لحج.

وقال مصدر عسكري يمني، إن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا الارهابية التابعة لإيران وتدمير أسلحة وآليات كانت في طريقها إلى مواقع الميلشيا في المناطق ذاتها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن : ميليشيا الحوثى تهدد بتفجير "خزانات صافر" النفطية فى البحر الأحمر

سفير اليمن بالقاهرة مهنئا بذكرى تحرير سيناء: الشعب والجيش جسدوا ملحمة عظيمة

اليمن يواجه الكوليرا.. انتشار الوباء بالمحافظات الواقعة تحت سلطة الحوثى..الصحة : 290 حالة وفاة.. أهالى صنعاء يصارعون الموت.. والحوثيون ينهبون مساعدات العلاج ويوقفون حملات التطعيم

نيابة فرنسا تحقق فى تسرب أسرار عسكرية تخصها فى اليمن

مقتل طالبتين وإصابة آخريات في قصف حوثي على مدرسة غرب اليمن

اليمن

الحوثيون

ميلشيات

ايران

ميليشيا الحوثى




لا تفوتك
تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة