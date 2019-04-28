مقتل 48 حوثيا إثر مواجهات مع الجيش والمقاومة اليمنية بالضالع

عدن(أ ش أ)

أعلنت قوات المقاومة اليمنية مقتل 48 حوثيا، جراء المواجهات مع الجيش والمقاومة، خلال اليومين الماضيين، بمحافظة الضالع.

وذكرت المقاومة- فى تقرير، أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد، أن عدد قتلى المليشيات الحوثية بلغ نحو 48 قتيلاً سقطوا فى المواجهات مع الجيش والمقاومة، خلال اليومين الماضيين، فى جبهات العود وحمك ومريس والأرزارق، مشيرا إلى تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية الثقيلة، منها دبابات وناقلات جند تابعة للمليشيات.

وكان الجيش اليمنى أكد، الجمعة الماضية، مقتل 30 من عناصر مليشيات الحوثى المدعومة من إيران، فى مواجهات بجبهة مريس شمالى محافظة الضالع، مضيفا أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيات، التقدم باتجاه منطقة القهرة شمالى جبهة مريس.