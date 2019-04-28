مقتل وإصابة 14 مسلحا شمال غرب أفغانستان

كابول (أ ش أ)

لقى ما لا يقل عن 8 مسلحين مصرعهم وأصيب 6 آخرون فى العمليات الجوية والبرية المشتركة التى استهدفت إقليم غور فى شمال غرب أفغانستان.

وأوضح فيلق "ظفار 207" التابع للجيش الأفغانى -فى بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" اليوم الأحد، أن قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية شنت عمليات مشتركة مع قوات التحالف فى إقليم غور، ما أسفر عن مقتل 8 مسلحين وإصابة 6 آخرين.

كما أسفرت العمليات عن تدمير مركبة و6 دراجات نارية تابعة للمسلحين.

ومن جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.

يُشار إلى أن القوات المسلحة الأفغانية كثفت عملياتها لقمع المسلحين المناهضين للحكومة الذين يحاولون توسيع تمردهم كجزء من هجوم الربيع فى جميع أنحاء البلاد.