مطار كيجالى فى رواندا يستقبل أول رحلة لشركة مصر للطيران

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استقبل مطار كيجالى فى رواندا أول رحلة لشركة مصر للطيران، وكان فى استقبالها وزير النقل الرواندى والسفير أحمد الأنصارى سفير مصر هناك، فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه مصر للطيران للتوسع بشبكة خطوطها فى القارة السمراء، كجزء من الاستراتيجية العامة لقطاع الطيران المدني، تحت قيادة يونس المصرى وزير الطيران المدنى.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة قد وضعت خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها؛ للوصول إلى الدول الصاعدة فى إفريقيا، مثل رواندا التى تُعد واحدة من أسرع الاقتصاديات نموًا، وواحدة من أهم الوجهات السياحية فى القارة السمراء.

من جهته، أكد الطيار أشرف الخولى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة قد قررت تشغيل رحلتين أسبوعيا، أيام الخميس والسبت، بالربط مع مدينة عنتيبى فى أوغندا بأحدث طرازات أسطول مصر للطيران.