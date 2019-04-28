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الأحد، 28 أبريل 2019 07:02 م
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مصرع 11 بينهم 3 أطفال فى انقلاب حافلة بالمكسيك

الأحد، 28 أبريل 2019 06:01 م
مصرع 11 بينهم 3 أطفال فى انقلاب حافلة بالمكسيك انقلاب حافلة _ صورة أرشيفية
مكسيكو سيتى (رويترز)
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ذكر مسئول بأجهزة الطوارئ، اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن 11 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم فى انقلاب حافلة بشمال المكسيك.

وقال مويزى فيلاجرانا رئيس أجهزة الطوارئ فى بلدية ريو جراند بولاية زاكاتيكاس "لا يزال هناك ثلاث جثث داخل الحافلة لكن قد يكون هناك المزيد أسفلها".

وأضاف أن الحادث ربما نجم عن نوم السائق، ومن بين المصابين خمسة من دول أمريكا الوسطى يحملون تأشيرات دخول أصدرتها لهم الحكومة المكسيكية لأسباب إنسانية. وكثيرا ما يستغل المهاجرون هذا النوع من التأشيرات للوصول إلى الولايات المتحدة.

 

 


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انقلاب حافلة

أخبار المكسيك




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