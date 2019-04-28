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مساعد الرئيس الروسى: نؤيد قيام "أوراسيا الكبرى"

الأحد، 28 أبريل 2019 04:27 م
مساعد الرئيس الروسى: نؤيد قيام "أوراسيا الكبرى" بوتين
موسكو (أ ش أ)
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أكد يورى أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسى، اليوم الأحد، تأييد موسكو قيام (أوراسيا الكبرى)، التى تضم الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأوراسى، وكذلك مختلف المبادرات الصينية المتعددة، والتكامل المفيد.

وقال أوشاكوف - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "ذلك مفيد لنا.. ونعتقد أنه يجب السعى لقيام أوراسيا الكبرى"، مشيرا إلى أن "الجانب الروسى لا ينظر بشكل جدى إلى آراء طرحتها وسائل الإعلام، بأن المبادرة الصينية (حزام واحد، طريق واحد) ليست إلا محاولة صينية لابتلاع كل العالم"، منوها بأن بلاده "تنظر بهدوء، إلى مثل هذه الأفكار.. ولدينا أفكارنا وأولوياتنا، التى نطرحها، بما فى ذلك طرحها فى المنتدى المذكور، الذى يعتبر ساحة رائعة فعلا، لمناقشة كل ذلك".

واستمرت فعاليات منتدى "حزام واحد، طريق واحد"، بالعاصمة الصينية /بكين/ من 25 إلى 27 من الشهر الجاري، بحضور قادة وزعماء 37 بلدا.

 


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