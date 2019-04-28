مدير الـCIA السابق ينتقد "مهاترات ترامب السيكوباتية" بعد حديثه عن مؤامرة ضده

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن جون برينان، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، الـCIA، انتقد "المهاترات السيكوباتية" للرئيس دونالد ترامب بعد أن وصف التحقيق الذى أجراه المحامى الخاص روبرت مولر فى روسيا بأنه محاولة "انقلاب" على رئاسته.

أدلى ترامب بهذا التعليق فى مقابلة عبر الهاتف على برنامج فوكس نيوز مساء الخميس واتهم شخصيات استخباراتية كبيرة، بما فى ذلك برينان، بالتورط فى المؤامرة المفترضة.

فى حديثه إلى قناة MSNBC ، قال برينان: "لا أعتقد أنه أمرا غريبا على الإطلاق أن نستمر فى سماع هذه المهاترات السيكوباتية من ترامب، الذى يزعم أنه تم بذل كل هذا الجهد لمحاولة منعه من الانتخاب أو محاولة الإطاحة به."

وأضاف، قائلا:"أرحب بأى نوع من التحقيق المستمر فيما يتعلق بما فعلناه خلال تلك الفترة الزمنية التى كنا فيها فى الحكومة. لقد أدليت بشهادتى أمام الكونجرس، وسأكون سعيدًا بذلك مرة أخرى".