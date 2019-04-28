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محافظ الوادى الجديد يوجه بفتح الحدائق أمام المواطنين بالمجان فى أعياد الربيع

الأحد، 28 أبريل 2019 02:06 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بفتح الحدائق أمام المواطنين بالمجان فى أعياد الربيع خلال الزيارة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الاحد، فتح الحدائق والمتنزهات العامة ومراكز الشباب أمام المواطنين بالمجان، غدا الاثنين بمناسبة الاحتفال بشم النسيم، وذلك على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة. 

أكد الزملوط، فى بيان له عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية على مستوى المراكز الإدارية؛ لتلقى بلاغات المواطنين والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، والتحرك الفورى حال وقوع حوادث أو طوارئ، موضحاً أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف؛ لضمان السيطرة السريعة فى حالة وقوع حوادث أو تعرض مواطنين لحالات تسمم أو إعياء مفاجئ، موضحا أنه تم توفير خدمات أمنية وسيارات إسعاف وسيارات إطفاء بجميع الحدائق والمناطق العامة؛ لضمان السيطرة وتأمين المواطنين.

وأشار إلى أن مديرية أمن المحافظة وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين كافة المناطق العامة والحدائق التى تشهد توافدًا من جانب المواطنين فى شم النسيم، وذلك على مستوى مدن المحافظة بجانب تكثيف الحملات والدوريات الأمنية وتشكيلات الانتشار السريع بالميادين والشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة.‎

و على الجانب الاخر زارت حنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد، يرافقها اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادى الجديد، اليوم الأحد، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة لمقر إيبارشية الوادى الجديد بمدينة الخارجة ،وذلك لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات وكذلك لجميع أبناء الشعب المسيحى بالمحافظة .

وأكدت حنان، أن المحبة والمودة راسخة بين أبناء الشعب الواحد على مر العصور ، وأن المصريين جميعا يعملون معا لتحقيق التنمية الحقيقية فى كافة المجالات من اجل رفعة شأن هذا الوطن.

ومن جانبه أعرب أرسانيوس، عن سعادته لهذه الزيارة والتى تؤكد على حرص واهتمام المحافظ الدائم للتواصل مع أبنائه من الشعب المسيحى فى كافة المناسبات ، متمنياً لجميع أهالى المحافظة كل الخير والسلام والمحبة وأن يعم المحافظة التقدم والازدهار تحت قيادته الرشيدة والحكيمة.

 

 
 
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