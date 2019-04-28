محافظ المنوفية يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد بمطرانية المنوفية بشبين الكوم

المنوفية - فريق المحافظات

قدم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الأحد، التهنئة لقداسة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والإخوة الأقباط، بمناسبة إحتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية المنوفية بشبين الكوم، رافقه خلالها أعضاء مجلس النواب ومديرى المديريات الخدمية وممثل بيت العائلة المصرية ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وعدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة لنيافة الأنبا بنيامين أسقف المنوفية، ورجال الدين بالمطرانية ولجميع الإخوة الاقباط من أبناء محافظة المنوفية والشعب المصرى جميعاً بهذه المناسبة، مؤكدا على وحدة المصريين من مسلمين ومسيحين فهم نسيج واحد، داعيا المولى عز وجل أن تظل راية مصر عالية خفاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

هذا وأعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه الزيارة التى تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة، مؤكداً أن مصر ستظل دائما رمزاً للأمن والأمان بوحدة شعبها بكافة أطيافه، مؤكداً أن مصر تعيش فى أزهى عصورها وأن جميع الشعب المصرى متساون فى الحقوق والواجبات فالكل شركاء فى بناء الوطن يتطلعون سويا إلى أفاق المستقبل لغد أفضل.

محافظ المنوفية يهنئ مطران المنوفية بعيد القيامة المجيد



محافظ المنوفية يهنئ مطران المنوفية بعيد القيامة المجيد



محافظ المنوفية يهنئ مطران المنوفية بعيد القيامة المجيد



محافظ المنوفية يهنئ مطران المنوفية بعيد القيامة المجيد