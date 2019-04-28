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محافظ القليوبيه يهنيء الأقباط بعيد القيامة المجيد بمطرانية بنها.. صور

الأحد، 28 أبريل 2019 06:24 م
محافظ القليوبيه يهنيء الأقباط بعيد القيامة المجيد بمطرانية بنها.. صور
القليوبية إبراهيم سالم
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قدم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، التهانى للاخوة الأقباط بالمحافظة احتفالا بعيد القيامة المجيد، ورافقه خلال الزيارة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب وممثلين عن الأوقاف والأزهر وبيت العائلة المصرية

وبدأت الجولة بزيارة مطرانية بنها الأرثوذكسية وكان في استقباله الآنبا مكسيموس أسقف مدينة بنها وتوابعها، ثم توجه إلى الكنيسة الأنجيلية واستقبله القس إيميل أنور صليب، ثم مطرانية مدينة شبين القناطر وكان في استقباله الأنبا بطرس أسقف مطرانية شبين القناطر واختتم الجولة بتقيم التهنئة للأخوة الأقباط بمطرانية شبرا الخيمة، وكان فى استقباله الأنبا مرقص أسقف مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها.

أكد المحافظ، علي اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

وأشار إلى أن الشعب المصرى دائما نسيج واحد، ويد واحدة، تعمل لرفعة الوطن، مؤكدا على أهمية أن تسود روح المحبة والتعاون والتسامح والإخلاص بين نسيج الأمة، موضحا أن الوطن يحتاج سواعد أبنائه لكي نعمل معا لرفعته، مضيفا أنه بعد الاستحقاق الدستورى، نتحدث عن بناء سياسي واقتصادى، شارك فى نجاحه الجميع، مؤكدا أن المصريين أثبتوا قوتهم وجدارتهم ووعيهم أمام العالم وتحديهم للصعاب واصرارهم علي بناء دولة قوية لاستكمال مسيرة التنمية.

وفى نهاية اللقاء أعرب الاخوة الأقباط عن عميق تهنئتهم وشكرهم للمحافظ على دعمه المستمر ولقائه الودود بهم والمليء بالمحبة والذي يجسد الترابط والوحدة الوطنية الرائعة بين أبناء الوطن الواحد.

محافظ القليوبيه يهنيء الأقباط بعيد القيامة المجيد (1)
 

 

محافظ القليوبيه يهنيء الأقباط بعيد القيامة المجيد (2)
 

 

محافظ القليوبيه يهنيء الأقباط بعيد القيامة المجيد (3)
 

 

محافظ القليوبيه يهنيء الأقباط بعيد القيامة المجيد (4)
 

 

محافظ القليوبيه يهنيء الأقباط بعيد القيامة المجيد (5)
 

 

محافظ القليوبيه يهنيء الأقباط بعيد القيامة المجيد (6)
 

 

محافظ القليوبيه يهنيء الأقباط بعيد القيامة المجيد (7)
 

 

محافظ القليوبيه يهنيء الأقباط بعيد القيامة المجيد (8)
 

 

محافظ القليوبيه يهنيء الأقباط بعيد القيامة المجيد (9)
 

 

محافظ القليوبيه يهنيء الأقباط بعيد القيامة المجيد (10)
 

 

محافظ القليوبيه يهنيء الأقباط بعيد القيامة المجيد (11)
 

 

محافظ القليوبيه يهنيء الأقباط بعيد القيامة المجيد (12)
 

 

محافظ القليوبيه يهنيء الأقباط بعيد القيامة المجيد (13)
 

 


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