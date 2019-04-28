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محافظ القليوبية: فتح الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية والمدن مجاناً في اعياد الربيع

الأحد، 28 أبريل 2019 03:45 م
محافظ القليوبية: فتح الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية والمدن مجاناً في اعياد الربيع فتح الحدائق فى شم النسيم
القليوبية إبراهيم سالم
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وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بفتح جميع الحدائق والمتنزهات للمواطنين مجاناً بالقناطر الخيرية والمراكز والمدن والاحياء، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم ومشاركة من المحافظة لمواطنيها في الاحتفال بتلك المناسبة.
 
 
 وأعلن المحافظ ، عن تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أي شكاوى أو بلاغات خلال أعياد الربيع.
 
 
كما شدد  على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين، مع تكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق وضبط الأسماك المملحة غير الصالحة.
 
 
ووجه المحافظ بمتابعة جميع أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع، كما كلف مديرية الصحة بالقيام بحملات طبية وصحية للتفتيش على كافة منافذ بيع الأغذية وإعلان حالة الطوارئ القصوى وإعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أي حالة إصابة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال.
 
 
 

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