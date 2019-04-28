محافظ أسيوط يقدم التهنئة بعيد القيامة للأقباط الأرثوذوكس والكاثوليك داخل الكنائس

أسيوط ـ محمود عجمي

زار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عددا من الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، لليوم الثانى على التوالى، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالسلام والأمان والخير لجميع المصريين.

ورافق المحافظ خلال زيارته اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، واللواء حاتم رياض مفتش مباحث الأمن الوطنى بالمحافظة، والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام، والعقيد أيمن رمضان بهيئة الرقابة الإدارية، والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمقدم سامح كمال بقطاع الأمن الوطنى وفضيلة الشيخ عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الاوقاف والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى وأعضاء مجلس النواب.

بدأت الجولة بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة أسيوط، حيث قدم المحافظ التهنئة لنيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها وعدد كبير من الآباء والكهنة الذين عبروا عن تقديرهم لهذه الزيارة والتى تعكس عمق مشاعر المحبة والأخوة بين عنصرى الأمة من المسلمين والأقباط من أبناء المحافظة.

بعدها توجه المحافظ ومرافقوه لمطرانية الأقباط الكاثوليك بعدها يتم التوجه إلى مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمنفلوط يعقبها زيارة مطرانية الأقباط الارثوذوكس بالقوصية ثم الدير المحرق وختام الجولة بزيارة مطرانية الأقباط الارثوذوكس بديروط.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على وحدة الصف بين المسلمين والأقباط وروح المحبة التى يتميز بها الشعب المصرى و التى ساهمت فى التصدى لمحاولات بث الفتنة والوقيعة بين المصريين؛ سائلًا المولى عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل شر وسوء، وأن يديم عليهم نعمة الأمن والاستقرار ومزيد من الرخاء والتنمية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.