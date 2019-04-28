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الأحد، 28 أبريل 2019 10:07 م
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فيينا تطلق مشروعا جديدا للاستفادة من كفاءات اللاجئين ودمجهم فى سوق العمل

الأحد، 28 أبريل 2019 09:00 م
فيينا تطلق مشروعا جديدا للاستفادة من كفاءات اللاجئين ودمجهم فى سوق العمل اللاجئين
فيينا /أ ش أ/
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أعلنت العاصمة النمساوية فيينا، تدشين مشروع جديد يهدف إلى الاستفادة من كفاءات اللاجئين وسرعة دمجهم فى سوق العمل.

وقال مستشار الاندماج بالعاصمة يورجن شيرنوورزكى - فى تصريح اليوم الأحد - إن المشروع يوفر الدعم الكامل لللاجئين ويسهل عملية الاندماج ويبسط إجراءات الدخول فى الحياة المهنية، موضحًا أن المشروع المعروف اختصارا باسم "كور" ممول من الاتحاد الأوروبى وتحاول مدينة فيينا من خلاله توفير طرق مبتكرة لتسهيل معيشة اللاجئين فى العاصمة من خلال الاستعداد الجيد لدخول سوق العمل النمساوي.

ولفت إلى أنه من المهم بالنسبة للمدينة أن يتمكن اللاجئون فيها من الوقوف على أقدامهم فى أقرب وقت ممكن لذا يركز المشروع على معرفة خبرة وقدرات اللاجئين لمساعدتهم على دخول سوق العمل، مؤكدًا أن هذا ليس فقط لصالح اللاجئين ولكن أيضًا لمصلحة مدينة فيينا بأكملها.

 


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فيينا

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