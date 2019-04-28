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فيديو وصور..وزير الداخلية مهنئا البابا بعيد القيامة: مؤسساتنا عصية على الانكسار

الأحد، 28 أبريل 2019 06:11 م
فيديو وصور..وزير الداخلية مهنئا البابا بعيد القيامة: مؤسساتنا عصية على الانكسار وزير الداخلية يقدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس
كتب محمود عبد الراضى
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زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته ولجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب وزير الداخلية عن خالص تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد القيامة المجيد ،مؤكداً على أن الإحتفال بهذه المناسبة التى تفيض بمعانى التضحية والعطاء، يعكس التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية وصلابة ما يجمع بينهم عبر الزمان ويُجسد عزمهم على تواصل الجهود والإرتقاء بمعدلات الأداء، ويُبرهن على نجاح مؤسساتنا الدينية ومنها الكنيسة المصرية فى مواجهة المخططات الآثمة التى تستهدف تفتيت البنية الإجتماعية للمصريين، الذين أثبتوا انهم عصاة على الانكسار أو الفناء، قادرون بتماسكهم على التنمية والبناء، عازمون على مواصلة التضحية وأنهم لوطنهم فداء.
 
 
 
ومن جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالدور الوطنى للشرطة المصرية.. مؤكداً التقدير الكامل لبطولات وتضحيات رجالها لتعلو راية الوطن فوق أحقاد الطامعين ولتبقى مصر الكنانة فى عزةٍ وريادة بفضل عطاء أبنائها المخلصين .. مُعرباً عن ثقته فى قدرة جهاز الشرطة على تحقيق الأمن وتوفير المناخ الآمن ليحصد الشعب المصرى العظيم ثمار التنمية والرخاء.
 
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