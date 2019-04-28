صور.. مصرع 4 أشخاص إثر سقوط رافعة بناء فى مدينة سياتل الأمريكية

كتب مصطفى عنبر

لقى 4 أشخاص مصرعهم، مساء أمس السبت، إثر سقوط رافعة بناء فى مدينة سياتل المطلة على ساحل المحيط الهادئ شمال غربى الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته إدارة الإطفاء المحلية.

وذكرت إدارة الإطفاء في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أن الرافعة سقطت في الشارع أثناء حركة المرور، ما تسبب في سحق 5 سيارات، ومصرع 4 أشخاص، وإصابة 3 تم نقلهم إلى المستشفى.





وذكرت صحيفة "سياتل تايمز"، أن رافعة تعمل فى مشروع ساوث ليك يونيون تحت الإنشاء في سياتل سقطت السبت، في الساعة 1530 بالتوقيت المحلي (220 بتوقيت جرينتش ) حيث علق تحتها عدد من السيارات.



















رافعة البناء بعد سقوطها على السيارات 4























