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صور.. مصرع 4 أشخاص إثر سقوط رافعة بناء فى مدينة سياتل الأمريكية

الأحد، 28 أبريل 2019 05:45 ص
صور.. مصرع 4 أشخاص إثر سقوط رافعة بناء فى مدينة سياتل الأمريكية سقوط رافعة بناء فى مدينة أمريكية تقتل 5 أشخاص
كتب مصطفى عنبر
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لقى 4 أشخاص مصرعهم، مساء أمس السبت، إثر سقوط رافعة بناء فى مدينة سياتل المطلة على ساحل المحيط الهادئ شمال غربى الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته إدارة الإطفاء المحلية.
 
رافعة البناء بعد سقوطها على السيارات 4

وذكرت إدارة الإطفاء في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أن الرافعة سقطت في الشارع أثناء حركة المرور، ما تسبب في سحق 5 سيارات، ومصرع 4 أشخاص، وإصابة 3 تم نقلهم إلى المستشفى.

اثار الحادث على الطريق
 

وذكرت صحيفة "سياتل تايمز"، أن رافعة تعمل فى مشروع ساوث ليك يونيون تحت الإنشاء في سياتل سقطت السبت، في الساعة 1530 بالتوقيت المحلي (220 بتوقيت جرينتش ) حيث علق تحتها عدد من السيارات.

موقع الحادث2
 
اثار سقوط الرافعة
 
اغلاق المنطقة المحيطة بالحادث
 
الرافعة التى سقطت
 
رافعة البناء بعد سقوطها على السيارات 4
رافعة البناء بعد سقوطها على السيارات 4

 

رافعة البناء بعد سقوطها على السيارات2
 
رافعة البناء بعد سقوطها على السيارات3
 
رافعة البناء بعد سقوطها على السيارات5
محقق يتفقد إحدى السيارات المحطمة
 
موظفو الطوارئ في سياتل في مبنى مكتب Google الذي سقط منه جزء من رافعة البناء
 
موقع الحادث 3
 
موقع الحادث
 

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