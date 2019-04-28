صور.. محافظو أسوان والفيوم والبحيرة وبنى سويف يقدمون التهائى لأساقفة الكنائس

المحافظات - رباب الجالىو ناصر جودة وهانى فتحى وندى سليم

استقبل الأنبا هدرا مطران أسوان وكهنة الكاتدرائية للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد، اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، لقبول تهنئتهم بعيد القيامة المجيد.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، على هامش جولته والتى شملت كاتدرائية الأرثوذكس وكنيسة الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية، اليوم، على أننا جميعاً شركاء فى وطن واحد تجمعنا رسالة الأديان السماوية والتعاليم المقدسة والتى تدعو إلى الإيمان والسلام والمحبة بعضنا لبعض لنظل قلباً وصفاً واحداً فى وجه كل من يعبث أو يحاول المساس بمصرنا الغالية.

وعقب ذلك توجه المحافظ لتهنئة طائفة الأقباط الكاثوليك، حيث كان فى إستقباله الأب أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة الكاثوليك.

كما حرص محافظ أسوان على تقديم التهنئة إلى طائفة الأقباط الإنجليين، حيث كان فى إستقباله القس موريس مكرم راعى الكنيسة، والذى عبر عن سعادته وإمتنانه لحرص كافة فئات المجتمع على تقديم التهانى لإخوانهم المسيحيين وعلى رأسهم محافظ أسوان .

كما قام اللواء عصام سعد محافـظ الفيـوم، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وأعضاء مجلس النواب، ورجال الدين الإسلامى من الأزهر الشريف والأوقاف، بزيارة ديـر الأنبـا إبرام بالعـزب لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، وكان فى استقبالهم نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم.

قدم محافظ الفيوم التهنئة بأعياد القيامة المجيدة، داعياً الله عز وجل أن يُديم على مصر الأمن والاستقرار ويوحد شمل كافة المواطنين لما فيه خير البلاد .

حيث قام محافظ البحيرة بتقديم الهدايا على الأطفال بالكنيسة الكاثوليكية بدمنهور ومشاركتهم فرحة العيد، وتأكيد الترابط والأخوة بين المصريين فى كل الأعياد والمناسبات الدينية والقومية.

وكان فى استقبالهم القس ميلاد رزق راعى الكنيسة الكاثوليكية بدمنهور ونجاة مرتجى مدير مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بدمنهور، والقس أمجد أيوب راعى الكنيسة الانجيلية.

كما قام الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف، بتقديم التهنئة نيابة عن رجال الأوقاف والأزهر تعبيراً عن صدق مشاعرهم تجاه أخوانهم ورغبتهم فى مشاركتهم فرحة العيد.

كما قام المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بزيارة لديرى الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمركز ناصر ومطرانية ببا، وذلك استكمالا لجولته التى بدأها" اليوم" للمرور على عدد من الكنائس والأديرة بمراكز ومدن المحافظة لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

حيث رافقه خلالها اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، والسيد رئيس جهاز الأمن الوطنى ببنى سويف، والعديد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب،ولفيف من رجال الدين الإسلامى من قيادات الأوقاف وعلماء الأزهر

وقدم المحافظ التهنئة لنيافة القمص باسيليوس الأنبا بولا بدير الانبا بولا، ونيافة القمص فام الأنطونى بدير الأنبا انطونيوس بمركزناصر،حيث أعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية لقيادات الديرين والأخوة المسيحيين من أبناء مركز ومدينة ناصر بهذه المناسبة العزيزة.

واختتم المحافظ جولته بزيارة مطرانية ببا ،حيث كان فى استقباله نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيد بهجة وفرحة على كل الشعب المصرى.



محافظ أسوان يقدم التهنئة لمران المحافظة



محافظ أسوان يقدم التهنئة لمران المحافظة



محافظ أسوان يقدم التهنئة لمران المحافظة



محافظ أسوان يقدم التهنئة لمران المحافظة



محافظ البحيرة يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد



محافظ البحيرة يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد



محافظ الفيوم والقيادات يقدمون التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكنيسة دير الأنبا إبرام



محافظ الفيوم والقيادات يقدمون التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكنيسة دير الأنبا إبرام



محافظ الفيوم والقيادات يقدمون التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكنيسة دير الأنبا إبرام



محافظ الفيوم والقيادات يقدمون التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكنيسة دير الأنبا إبرام



محافظ الفيوم والقيادات يقدمون التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكنيسة دير الأنبا إبرام



محافظ بنى سويف يقدم التهنئة بعيد القيامة بمطرانية ببا



محافظ بنى سويف يقدم التهنئة بعيد القيامة بمطرانية ببا



محافظ بنى سويف يقدم التهنئة بعيد القيامة بمطرانية ببا



محافظ بنى سويف يقدم التهنئة بعيد القيامة بمطرانية ببا



محافظ بنى سويف يقدم التهنئة بعيد القيامة بمطرانية ببا



محافظ بنى سويف يقدم التهنئة بعيد القيامة بمطرانية ببا