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صور.. انتشار قوات المسطحات المائية لتأمين احتفالات المصريين بشم النسيم

الأحد، 28 أبريل 2019 11:36 ص
صور.. انتشار قوات المسطحات المائية لتأمين احتفالات المصريين بشم النسيم رجال المسطحات المائية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات الخدمات والحملات الأمنية على المراسى النيلية للتأكد من وجود التراخيص اللازمة للعائمات والمراكب، والتحقق من مدى توافر وسائل الحماية والسلامة بها والتأكيد على إلتزام القائمين عليها بالحمولة المقررة.
 
 
كما شملت خطة تأمين احتفالات عيد الربيع تعيين خدمات أمنية بالمراسى النيلية لإتخاذ الإجراءات التأمينية لكافة  المتنزهين فى إطار الإجراءات الإحترازية لضمان سلامة المواطنين، إلى جانب شن حملات مكثفة لمواجهة المراسى العشوائية والمخالفات التى تتسبب فى التلوث البصرى والسمعى وتؤثر بشكل سلبى على المظهر العام لنهر النيل بما يتيح للمواطنين التنزه بمنطقة كورنيش النيل دون أية مضايقات.
 
 
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 23 وحدة نهرية و7 مخالفات وحدات لقانون الملاحقة الداخلية فى مجال الملاحة الداخلية، وتم المرور على 22 لنش سياحي وتبين إلتزامها بقانون الملاحة البحرية.
 
 
وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط 49 قضية في مجال الثرورة السمكية، و29 قضية فى مجال حماية البيئة من التلوث والحد من ظاهرة الضوضاء، و5 قضايا في مجال حماية منافع الرى والصرف.
 
 
وتم فحص 45 حالة إشتباه، وتم متابعة تنفيذ 7 أحكام فى مجال عمل الإدارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
جاء ذلك في إطار مواصلة تفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين المواطنين خلال فترة الإحتفالات التى تشهدها مصر حالياً ، وفى إطار إضطلاع الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت والمرافق الهامة والحيوية، ولاسيما مرفق المسطح المائى لنهر النيل والمراسى النيلية، والتى من المتوقع أن تشهد إقبالاً من المواطنين وكثافات خلال فترة الأعياد.
 
المسطحات المائية
المسطحات المائية

حملات على المسطحات المائية
حملات على المسطحات المائية

حملات مكبرة بالمسطحات المائية
حملات مكبرة بالمسطحات المائية

رجال المسطحات المائية
رجال المسطحات المائية

فحص المراكب النيلية
فحص المراكب النيلية

قوات الإنقاذ النهري
قوات الإنقاذ النهري
 
 
 

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