صور.. المئات يشيعون جثمان مقدم البرامج الدينية بالتليفزيون المصرى بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شيع منذ قليل، المئات من أهالى مركز كفر صقر، يتقدمهم الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر، جثمان الدكتور على عبد الحليم مقدم البرامج الدينية بالتليفزيون المصرى بمسقط رأسه، بقرية كفر السويركى مركز كفر صقر التابعة لمحافظة الشرقية.

وصلى المعزين الجنازة عليه بالمسجد الكبير بالقرية، بحضور عدد من زملائه بالتلفزيون المصرى والإعلاميين والصحفيين.

وتم مواراة جثمانه بمدافن العائلة بالقرية، وتستقبل العائلة العزاء غدا الاثنين بالسرادق المقام بجوار ديوان عام مجلس مدينة كفر صقر.