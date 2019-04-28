video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. المئات يشيعون جثمان مقدم البرامج الدينية بالتليفزيون المصرى بالشرقية

الأحد، 28 أبريل 2019 04:42 م
صور.. المئات يشيعون جثمان مقدم البرامج الدينية بالتليفزيون المصرى بالشرقية خلال الجنازة
الشرقية - حمدى عبد العظيم
إضافة تعليق
شيع منذ قليل، المئات من أهالى مركز كفر صقر، يتقدمهم الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر، جثمان الدكتور على عبد الحليم مقدم البرامج الدينية بالتليفزيون المصرى بمسقط رأسه، بقرية كفر السويركى مركز كفر صقر التابعة لمحافظة الشرقية. 
 
وصلى المعزين الجنازة عليه بالمسجد الكبير بالقرية، بحضور عدد من زملائه بالتلفزيون المصرى والإعلاميين والصحفيين. 
 
وتم مواراة جثمانه بمدافن العائلة بالقرية، وتستقبل العائلة العزاء غدا الاثنين بالسرادق المقام بجوار ديوان عام مجلس مدينة كفر صقر. 
 
 
٢٠١٩٠٤٢٨_١٦١٢٠٨_5
 
٢٠١٩٠٤٢٨_١٦١٢٤٦_4
 
٢٠١٩٠٤٢٨_١٦١٢٥٤_2
 

٢٠١٩٠٤٢٨_١٦١٢٥٨
 
٢٠١٩٠٤٢٨_١٦٢٢٢٣_3
 
٢٠١٩٠٤٢٨_١٦٢٢٥٩_1
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الزقازيق تصدر البيان الختامى لملتقى تدريب طلاب الجامعات

الشرقيه

اخبار الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

عزاء




لا تفوتك
مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة