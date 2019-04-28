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صور.. الرئيس السريلانكى يشارك باحتفال بوذى تكريما لضحايا الهجمات الإرهابية

الأحد، 28 أبريل 2019 07:41 ص
صور.. الرئيس السريلانكى يشارك باحتفال بوذى تكريما لضحايا الهجمات الإرهابية الرئيس السريلانكى يشارك فى احتفال بوذى تكريما لضحايا الإرهاب
كتب ــ مصطفى عنبر
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شارك الرئيس السريلانكى،  مايتريبالا سيريسينا، فى احتفال بوذى أقامه عدد كبير من الأشخاص تكريماً لضحايا سلسلة من التفجيرات الانتحارية التى شهدتها البلاد.

وأدت تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فى سيريلانكا، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، إلى مقتل وإصابة المئات.

وقال مصدر فى الشرطة، إن التفجيرات استهدفت 3 فنادق وكنيسة القديس أنتونى فى العاصمة كولومبو، كما تم استهداف كنيستين خارج العاصمة، إحداهما فى نيجومبو.

وكان قد دعا رئيس وزراء سريلانكا مجلس الأمن الوطنى لعقد جلسة طارئة بعد سلسلة الانفجارات التى استهدفت بلاده، وقال مصدر مطلع أن شرطة سريلانكا حذرت مسبقا من احتمال وقوع هجمات انتحارية قبل تفجيرات اليوم الأحد.

ذكرت صحيفة (تايمز أونلاين) السريلانكية،  أنه لن يُسمح للزائرين بدخول مطار باندارنيك الدولى بسبب الانفجارات الأخيرة التى وقعت فى فى عدد من أنحاء سريلانكا صباح اليوم، يأتى ذلك فيما ارتفع عدد الضحايا فى الانفجارات الست التى استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة فى كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية فى شرق الجزيرة .

وقال متحدث باسم المطار - لصحيفة (تايمز أونلاين) - إنه تم نشر القوات الجوية والشرطة وأفراد الأمن فى المطار الدولى لاتخاذ إجراءات أمنية فى المطار. وعلاوة على ذلك، تم الطلب من الركاب أن يكونوا حاضرين فى المطار قبل أربع ساعات من مغادرتهم.

وفى الوقت نفسه، اتخذت وزارة السكك الحديدية - أيضا - تدابير للامتناع عن قبول الركاب مع الطرود الكبيرة بسبب الوضع الحالى فى البلاد.

وقال متحدث باسم إدارة السكك الحديدية إنه يجرى حاليا إجراء عمليات التفتيش الأمنى من قبل مسؤولى السكك الحديدية وضباط الشرطة فى القطارات.

 

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