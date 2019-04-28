صور.. أسقف أسيوط يوزع الحلوى والشيكولاته على المهنئين من الأقباط

أسيوط - محمود عجمى

حرص مئات الأقباط على الاحتفال بعيد القيامة المجيد داخل الكنائس والمطرانيات وتقديم التهانى للأساقفة والأباء الكهنة فى أجواء خيمت عليها مشاعر البهجة وفرحة العيد.

وقام الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، اليوم الأحد، بتوزيع الحلوى والشيكولاتة على الأطفال والشباب والسيدات والفتيات، عقب توافدهم على كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، لتقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد؛ ونيل البركة والدعوات.

واحتشد المئات من الأقباط فى ساحة كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، وتبادل التهانى مع بعضهم البعض كما تقدم عدد كبير من المسلمين والمسئولين والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية التهانى للأقباط بعيد الميلاد المجيد، فى ظل أجواء من الفرحة.

وكانت قوات الأمن بمحافظة أسيوط انتشرت بمحيط الكنائس والأديرة، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية إليها، وسط إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت إدارة المرور الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد.

