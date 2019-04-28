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سفير مصر فى جنوب أفريقيا ينقل تهنئة السيسى لأقباط جوهانسبرج بعيد القيامة

الأحد، 28 أبريل 2019 12:00 ص
سفير مصر فى جنوب أفريقيا ينقل تهنئة السيسى لأقباط جوهانسبرج بعيد القيامة احتفال أقباط جوهانسبرج بعيد القيامة
كتبت - هناء أبو العز
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شارك السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية فى جنوب أفريقيا، مساء اليوم السبت، فى احتفالات عيد القيامة المجيد فى الكنيسة القبطية المصرية فى جوهانسبرج ورافقه كامل أعضاء السفارة المصرية فى بريتوريا.

 

 ونقل السفير شريف عيسى تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ابناء مصر من الأقباط المقيمين فى جنوب افريقيا. كما أشار السفير فى كلمته إلى الجهود التنموية التى تقوم بها الحكومة المصرية فى جميع القطاعات، كما نوه السفير إلى أنه حتى الان قد صدرت تراخيص لبناء ما يزيد على 894 كنيسة فى مصر.

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السيسى

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