سفير مصر ببرلين: الاحتفال بعيد القيامة يأتى فى ظل التآخى بين أبناء الشعب الواحد

برلين (أ ش أ)

قال سفير مصر فى برلين الدكتور بدر عبد العاطى إن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هذا العام يأتى فى ظل عملية التحديث السياسى والاقتصادى والاجتماعى الجارية فى مصر وعلاقة المودة والتآخى التى تجمع بين أبناء الشعب المصرى الواحد فى ظل مبدأ المواطنة .

جاء ذلك خلال مشاركة عبد العاطى أمس السبت ورؤساء المكاتب الفنية وأعضاء السفارة المصرية ببرلين فى قداس عيد القيامة المجيد بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى برلين بحضور عدد كبير من أبناء الجالية المصرية من الأقباط وبعض المواطنين الألمان، وترأس القداس الأنبا دميان أسقف الكنيسة القبطية فى ألمانيا.

وألقى الدكتور بدر عبد العاطى كلمة بهذه المناسبة استهلها بتلاوة رسالة التهنئة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا من الأقباط، متضمنة صادق الأمنيات لهم بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

من جانبه، أشاد الأنبا دميان بالترابط بين أبناء الوطن الواحد من مسلمين ومسيحيين خلال كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة، معبرا فيها عن امتنانه لحضور سفير مصر ببرلين وأعضاء السفارة قداس عيد القيامة المجيد، واختتم كلمته بتلاوة كلمة البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد القيامة المجيد.