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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28/4/2019 بمحافظات مصر

الأحد، 28 أبريل 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28/4/2019 بمحافظات مصر أرصاد - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
 
كما تظهرالسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق .
 
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 
 
الصغرى العظمى 
القاهرة 18 34 
شبين الكوم 17 33 
طنطا 15 33 
دمنهور 16 34 
الإسكندرية 15 31 
بلطيم 15 29 
مطروح 14 26 
السلوم 16 26 
سيوة 17 35 
بورسعيد 16 23 
دمياط 16 24 
الزقازيق 15 35 
الاسماعيلية 15 31 
السويس 16 30 
العريش 13 26 
رفح 13 25 
رأس سدر 18 33 
نخل 11 30 
نويبع 20 29 
طابا 16 29 
كاترين 10 28 
الطور 21 27 
شرم الشيخ 23 32 
الغردقة 22 33 
مرسى علم 23 32 
الفيوم 17 34 
بنى سويف 17 35 
المنيا 18 35 
أسيوط 16 36 
سوهاج 19 36 
قنا 20 37 
الأقصر 20 37 
أسوان 22 38 
أبوسمبل 21 37 
الوادى الجديد 23 37 
شلاتين 22 31 
ابو رماد 21 30 
حلايب 23 28 
راس حدربة 22 28 
 
 
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: 
 
الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 27 38 
المدينة 22 36 
الرياض 19 33 
المنامة 24 28 
أبوظبى 24 33 
الدوحة 23 30 
الكويت 17 26 
دمشق 08 27 
بيروت 17 23 
عمان 11 26 
القدس 14 24 
غزة 18 25 
بغداد 16 31 
مسقط 28 32 
صنعاء 11 28 
الخرطوم 24 41 
طرابلس 12 20 
تونس 12 22 
الجزائر 12 19 
الرباط 15 28 
نواكشوط 21 34 
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 
 
الصغرى العظمى 
أنقرة 09 23 
اسطنبول 13 22 
اسلام اباد 20 34 
نيودلهى 27 42 
جاكرتا 25 32 
بكين 09 20 
كوالامبور 24 34 
طوكيو 12 18 
أثينا 12 24 
روما 09 20 
باريس 06 12 
مدريد 06 20 
برلين 07 16 
لندن 06 13 
مونتريال 02- 08 
موسكو 00 11 
نيويورك 06 14 
واشنطن 06 23 
 
 
 

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