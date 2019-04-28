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الأحد، 28 أبريل 2019 03:32 م
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تنفيذ 114 حكما قضائيا وفحص 12 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية بمطروح

الأحد، 28 أبريل 2019 03:29 م
تنفيذ 114 حكما قضائيا وفحص 12 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية بمطروح حمله أمنية - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 114 حكما قضائيا، وفحص 12 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 3 مسجلين خطر و9 مشتبه فيهم، وتنفيذ حكم فى قضية جنائية، و53 حكما جزئيا و5 أحكام مستأنفة و48 حكما بغرامات و6 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جنب آخر أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1454 مصريا وليبيا و167 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1034 إلى الجانب الليبي، بينهم 314مصريا و720 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 520 بينهم 381 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و139 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 167 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


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