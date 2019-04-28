تعرف على حكم كتابة جرامات الذهب فى قائمة المنقولات بدلاً من الشبكة

كتب لؤى على

​يريد وليّ الزوجة كتابة 50 جرامًا من الذهب فى قائمة المنقولات بدلًا من الشبكة التى لم تحضر.. فما حكم الشرع في ذلك؟.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

إن كتابة المنقولات الزوجية من الأمور المتعارف عليها والتي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية بل مرجعها إلى العرف وما يتفق عليه الزوجان.

وكثيرًا ما يحدث في مجتمعنا أن الزوج لا يستطيع أن يشترى ذهبًا للزوجة فيتفق الطرفان على أن يأتى الزوج بشىء يسير من الذهب على أن يكتب القدر المتفق عليه فى قائمة المنقولات.

فإذا كان الأمر كذلك فاكتبوا ما اتفقتم عليه حتى ولو لم يأت ب​​ه الزوج، أما إذا لم تكونوا قد اتفقتم على ذلك والزوج أخبركم بأنه غير قادر على شراء ذهب كثير فاشترى ما ذكرت فى السؤال فاكتبوا ما هو موجود فقط، والأمر كما ذكرنا يرجع إلى العرف وما اتفقتم عليه.