تحسن حالة طفل ألقى به شخص من الطابق الثالث فى مركز تجارى بأمريكا

(رويترز)

قالت أسرة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات ألقى به شخص من شرفة فى الطابق الثالث بمركز تجارى فى ولاية مينيسوتا الأمريكية إنه لم يعد فى حالة حرجة وعبرت عن أملها فى أن يغادر المستشفى فى يونيو.

وتبرع أكثر من 28 ألف شخص فى أنحاء العالم بما يزيد عن مليون دولار لحملة على الإنترنت لعلاج الطفل لاندين هوفمان الذى دخل المستشفى بعد الهجوم الذى وقع يوم 12 أبريل، فى مركز بلومينجتون التجارى وهو مقصد سياحى شهير فى الولاية.

وقال محامى عائلة هوفمان فى بيان "يسعدنا أن نخبركم بأن ابننا استعاد وعيه ولم يعد فى حالة حرجة.

"نحول تركيزنا الآن إلى عمليات جراحية أخرى، والشفاء وإعادة التأهيل وفى النهاية العودة للمنزل.. ونأمل أن يحدث ذلك بحلول يونيو".

ووُجهت اتهامات إلى إيمانويل أراندا (24 عاما) من منيابوليس بمحاولة القتل العمد من الدرجة الأولى.

واتهمت السلطات أراندا، وله تاريخ مع المشاكل النفسية والاعتقال فى تهم صغيرة، بإلقاء الطفل من ارتفاع 12 مترا.

ويقول المدعون إنه اعترف بفعلته وأخبر المحققين أنه يزور المركز التجارى منذ سنوات لمغازلة النساء لكن رفضهن له "جعله يخرج عن صوابه ويصبح عدوانيا".

وقال إنه فى البداية كان يعتزم قتل شخص بالغ لكن وقع اختياره على الطفل.