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تحرير 297 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الأحد، 28 أبريل 2019 03:38 م
تحرير 297 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح كمين مرورى -ارشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 297 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف جنيه غرامات فورية.
 
وقال مدير أمن مطروح، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 41 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
 
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
 
 
 
 

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