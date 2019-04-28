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تجديد حبس "محامى" لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما ببولاق

الأحد، 28 أبريل 2019 11:31 ص
تجديد حبس "محامى" لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما ببولاق محكمة - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس محامً 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته "صفاء.ت" 48 سنة، ربة منزل، بعد وصلة تعذيب، بسبب خلافات زوجية بينهما ببولاق الدكرور.
 
كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها في العقد الرابع من العمر وقد عثر عليها ملقاة بغرفة نومها، وبها إصابات عبارة عن جرح قطعي بالجبهة وأثار حرق بالقدم اليمنى، وكدمات وسحجات في مناطق متفرقة من جسدها.
 
كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من الأهالي أفادوا فيه تعدى "محامى" بالضرب على زوجته مما أدى إلى وفاتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم العثور على جثة  المجنى عليها.
 
وكشفت التحريات أن مشاجرة حدثت بين المتهم والمجنى عليها، بسبب خلافات زوجية بينهما، فاعتدى عليها بالضرب بقطعة خشبية، مما أسفر عن  إصابتها بجروح بمناطق متخلفة في جسدها، ومن ثم وفاتها.

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