بالمستندات.. ميليشيات الحوثى تخترق الهدنة الأممية وتجلب الأسلحة لداخل صعدة

كتب أيمن رمضان

كشفت قناة "الحدث" عن عثورها على مستندات داخل أحد المنازل التى كانت ميليشيات الحوثى تستخدمها كمخازن للأسلحة بمحافظة صعدة، توضح أن الأسلحة التى كانت بحوزة الميليشيات تم إستلامها فى ميناء الحديدية وموقعة من قبل قيادات بصفوف الحوثى.

ووفق التقرير المعلومات التى نقلها مراسل "الحدث"، خلال لقاء له عبر الأقمار الصناعية من "صعدة"، فأن الهدنة التى رعتها الأمم المتحدة فى ستوكهولم تم اختراقها من قبل ميليشيات الحوثى.



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ولفت مراسل الحدث إلى أن قرابة 65 كيلو متر تم تحريرها من مديرية كتاف بمحافظة صعدة، بها أكثر من 40 قرية عادة إليها الحياة عقب تحريرها من الميليشيات وتنظيفها من الألغام أيضاً.

وعرض مراسل "الحدث" الوثائق الذى عثر عليها داخل أحد منازل مديرية كتاف وتحمل توقيع سمير شلفوت صالح، الذى يعد أحد القيادات الميدانية للحوثيين، والتى بلغت حدود 100 ألف دولار خلال الشهر الماضى.



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وشدد مراسل "الحدث"، على أن المستندات التى عثر عليها الجيش اليمنى بمحافظة صعدة تثبت استمرار ميليشيات الحوثى بتهريب ونقل كميات كبيرة من الأسلحة، من ميناء الحديدة تجاه جبهات القتال فى صعدة مخترقة الهدنة التى وضعتها الأمم المتحدة بعد اتفاق ستوكهولم.

ولفت مراسل "الحدث" إلى أنه تم العثور في صعدة على كميات كبيرة من الألغام المُموَّهة التى زرعتها ميليشيات الحوثى داخل المزارع والمنازل لإيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية فى صفوف العائدين إلى القرى المحررة بمديرية كتاف.