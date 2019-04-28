انطلاق الانتخابات التشريعية فى بنين بمشاركة 5 ملايين مواطن

بورتو نوفو (أ ش أ)

انطلقت الانتخابات التشريعية فى بنين، اليوم الأحد، بمشاركة نحو 5 ملايين مواطن، وسط غياب المعارضة، لعدم قبول اللوائح التى تقدمت بها للمشاركة.

أذاع النبأ راديو (فرنسا الدولى)، دون مزيد من التفاصيل.

وكان رئيس بنين السابق توماس بونى يايى، قد دعا قبل أيام إلى "وقف العملية الانتخابية المحفوفة بالمخاطر"، وحذر من "خطورة الوضع الحالى" معتبرا أن "البلاد لا تسير فى الاتجاه الصحيح".

وكانت عدد من الدول، بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، قد حذرت رعاياها فى بنين من أعمال عنف محتملة، خلال فترة الانتخابات.