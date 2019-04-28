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الأحد، 28 أبريل 2019 04:27 ص
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اليوم.. انطلاق مؤتمر أدباء شمال سيناء

الأحد، 28 أبريل 2019 04:00 ص
اليوم.. انطلاق مؤتمر أدباء شمال سيناء أمسية شعرية - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
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تنطلق اليوم الأحد فى شمال سيناء فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لأدباء شمال سيناء ، تحت عنوان الأبداع الأدبى وجغرافيه المكان، وتنظمه مديرية ثقافة شمال سيناء ونادى الأدب المركزى بشمال سيناء .
 
وقال عبدالعزيز الغالى رئيس المؤتمر لـ اليوم السابع ، انه سينظم بمركز الشباب والرياضة بالساحة الشعبية.
 
أضاف أن محاور المؤتمر تتضمن : الثقافة وصناعة المنتج الأدبى، والشعر البدوى فى شمال سيناء ، المنتج الأدبى فى سيناء ، المشهد الشعرى فى سيناء، شعر العامية فى سيناء ،اُمسية شعرية للشاعرين  عبدالكريم الشعراوى ورضوان المنيعى .
 

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