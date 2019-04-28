اليوم.. انطلاق مؤتمر أدباء شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تنطلق اليوم الأحد فى شمال سيناء فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لأدباء شمال سيناء ، تحت عنوان الأبداع الأدبى وجغرافيه المكان، وتنظمه مديرية ثقافة شمال سيناء ونادى الأدب المركزى بشمال سيناء .

وقال عبدالعزيز الغالى رئيس المؤتمر لـ اليوم السابع ، انه سينظم بمركز الشباب والرياضة بالساحة الشعبية.

أضاف أن محاور المؤتمر تتضمن : الثقافة وصناعة المنتج الأدبى، والشعر البدوى فى شمال سيناء ، المنتج الأدبى فى سيناء ، المشهد الشعرى فى سيناء، شعر العامية فى سيناء ،اُمسية شعرية للشاعرين عبدالكريم الشعراوى ورضوان المنيعى .