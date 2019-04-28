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"الوطنية للإعلام": الخطابات الموجهة إلى شركات البث تأتى فى إطار للقانون

الأحد، 28 أبريل 2019 06:47 م
"الوطنية للإعلام": الخطابات الموجهة إلى شركات البث تأتى فى إطار للقانون الإعلامى جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام
كتب محمد السيد
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قال الإعلامى جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام،إن مطالبة المجلس الأعلى للاعلام  لعدد من شركات البث والقنوات التليفزيونية التى تمتلك وحدات sng "وحدات بث أو إعادة بث"، بالالتزام بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى قرار تنظيمى .
 
 
 
وأضاف الشاعر في تصريحات له ، أن الالتزام بالسياسة التحريرية واجبه على كل المحطات ،وأن تلك الخطابات تأتى في إطار القانون متابعا :" طبقا للقانون فإن انشاء الشركات يكون من اختصاص هيئة الاستثمار أما البث يكون من اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام".
 
 
 
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وجه عدة خطابات لعدد من شركات البث والقنوات التليفزيونية التى تمتلك وحدات sng "وحدات بث أو إعادة بث"، والتى طالب فيها بأن تلتزم بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وأن يقتصر عملها فى الاستديوهات داخل المدينة.
 
 

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