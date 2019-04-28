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القبض على مسجل خطر وراء سرقة محل ومكتب فى مصر القديمة

الأحد، 28 أبريل 2019 12:38 م
القبض على مسجل خطر وراء سرقة محل ومكتب فى مصر القديمة حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، فى كشف ملابسات جريمتى سرقة بمصر القديمة وتم ضبط الجناة والمسروقات، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وتمكن رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط "مسجل خطر" سرقات عامة ، سبق إتهامه فى 9قضايا، آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص") لإرتكابه واقعة بلاغ أحد المواطنين، بإكتشافه سرقة (جهاز كمبيوتر , شاشة كمبيوتر) من داخل المكتب محل عمله الكائن بدائرة القسم. 
 
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق والدخول من شباك المنور"، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب حادث سرقة (جهاز "لاب توب " ، ماكينة لحام أكياس ، غلاية مياة ، سخان مياه كهربائى ، ميزان حساس ، جهاز فاكس) من داخل أحد مكاتب التوكيلات التجارية بدائرة القسم ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه " سيئى النية " ("مسجل خطر" مخدرات ، سبق إتهامه فى 4 قضايا آخرهم "سرقة متجر" ) وآخر (صاحب محل كمبيوتر) باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 

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