العثور على جثة لشخص مجهول الهوية ملقاه أمام مسجد بشبرا الخيمة

القليوبية-نيفين طه

تكثف مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة لشخص ملقاة فى الشارع بعزبة عزيز، تم رفع البصمات للوصول لهوية المجنى عليه والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من العقيد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لشخص ملقاه أمام مسجد بعزبة عزيز بدائرة القسم.

وبالفحص تبين أن الجثة لشخص بالعقد الرابع من عمره مجهول الهوية ليس لديه أى أوراق تثبت شخصيته، وبالجثة طلق نارى خرطوش بالصدر.





وتبين للعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، من خلال مراجعة الكاميرات أنه أثناء صلاة المغرب، مرت من أمام المسجد سيارة ملاكى ماركة فيرنا ألقت جثة وفرت هاربة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث.