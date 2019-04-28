video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 12:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

العثور على جثة لشخص مجهول الهوية ملقاه أمام مسجد بشبرا الخيمة

الأحد، 28 أبريل 2019 11:10 م
العثور على جثة لشخص مجهول الهوية ملقاه أمام مسجد بشبرا الخيمة جثة شخص مجهول الهوية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق
تكثف مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة لشخص ملقاة فى الشارع بعزبة عزيز، تم رفع البصمات للوصول لهوية المجنى عليه والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من العقيد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لشخص ملقاه أمام مسجد بعزبة عزيز بدائرة القسم.
 
 وبالفحص تبين أن الجثة لشخص بالعقد الرابع من عمره مجهول الهوية ليس لديه أى أوراق تثبت شخصيته، وبالجثة طلق نارى خرطوش بالصدر. 
 
جثة لشخص مجهول الهوية
 
 
وتبين للعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، من خلال مراجعة الكاميرات أنه أثناء صلاة المغرب، مرت من أمام المسجد سيارة ملاكى ماركة فيرنا ألقت جثة وفرت هاربة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 280 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالخانكة

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

29.5 ميلليمتر تؤكد صحة هدف أجويرو فى مباراة مان سيتي وبيرنلي.. فيديو

29.5 ميلليمتر تؤكد صحة هدف أجويرو فى مباراة مان سيتي وبيرنلي.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة