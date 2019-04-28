الخطيب: الملكية الفكرية لدينا حققت 900 مليون جنيه خلال 4 سنوات

كتب وائل ربيعى

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي اجتمع أمس من أجل كيفية تعظيم العلامة التجارية للنادى، قائلًا: "نحتاج لاستغلال العلامة التجارية للنادى فى الكثير من المجالات"، موضحا أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا الاجتماع خلال الفترة المقبلة.

وقال الخطيب، بكلمته خلال الاحتفال باليوم العالمى للملكية الفكرية الذى نظمته أكاديمية البحث العلمى اليوم، إن النادي الأهلي منذ قرابة 10 إلى 15 سنة كان يعاني كثيرًا من أجل الحفاظ على الحقوق الخاصة به كملكية فكرية خاصة بعلامته التى أصبحت تجارية الآن، مؤكدًا أنه في بداية هذه الفترة بذلت إدارة النادي جهدا كبيرا من أجل الحفاظ على حقوق النادى.

وأوضح الخطيب، أنه عندما بلغ بأمر الفعالية حاول البحث جيدًا حول العلاقة بين الملكية الفكرية والرياضة، ووجد أنه تم بالفعل هذا الأمر مع النادي الأهلي منذ 15 عامًا، مشيرًا إلى أنه نتاج دمج المليكة الفكرية في النادي الأهلي أصبحت إيرادات النادي الأهلي في حقوق البث خلال 4 سنوات نحو 900 مليون جنيه.

وأضاف الخطيب: "نعم حققنا رقما جيدا في حق النادي الأهلي في البث والرعاية، وأرقامنا ليست سيئة، ولكن أمام المصروفات واحتياجات النادي الأهلي علينا زيادة هذا الرقم، والإيرادات في الرياضة لها أنواع كثيرة، من خلال استغلال لوجو النادي في الكثير من المجالات".

وأشار الخطيب إلى أن الملكية الفكرية في الرياضة لا تتضمن فقط حقوق البث والرعاية وشئون النوادى فقط، ولكن هناك دورًا مجتمعيًا، قائلًا: "أعضاء النادى لهم حقوق يجب أن ننظر إليهم، فالرياضة والدور المجتمعى متلازمان".

وأكد رئيس نادى الأهلى أنه من أهم أدوار الملكية الفكرية في النادي الأهلي وجود قناة النادي الأهلي، حيث تكون لها هدفان من خلال وجود إيرادات وكذلك دور مجتمعى، حيث أنه من ضمن أفكار الاجتماع كيفية تعظيم المواهب الموجودة في مصر، لذا سيعمل نادي الأهلي على توحيد منابر الإعلام بالنادي الأهلي "القناة، المجلة، الموقع الإلكتروني الرسمي"، لإفادة المجتمع والنادي سويًا.