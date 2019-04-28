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الجيزة تستقبل احتفالات شم النسيم بتجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء

الأحد، 28 أبريل 2019 09:24 م
الجيزة تستقبل احتفالات شم النسيم بتجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء احتفالات شم النسيم
كتب سيد الخلفاوى
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تستقبل، حديقة البانوراما بطريق الفيوم بالجيزة، غدا الاثنين، زوارها، مجانا، بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم، وعيد القيامة، وذلك طوال اليوم.

واستعدت محافظة الجيزة لاستقبال احتفالات شم النسيم بتجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وتجميل الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة.

من المقرر أن توزع الهيئة العامة للنظافة والتجميل 50 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق مجانا، إضافة إلى انتشار فرق النظافة لرفع أى مخلفات أولا بأول على مدار اليوم.

 


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