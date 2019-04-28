الجنايات تستكمل اليوم محاكمة 8 متهمين بخطف طفل وطلب فدية من أهله فى الشروق

كتب عبد الله محمود

تستكمل، محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار لطفى سالمان، محاكمة 8 متهمين بخطف "طفل" وطلب فدية من أهله بالشروق.

كان المستشار أحمد حنفى، المحامى العام لنيابة القاهرة الجديدة الجزئية، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لارتكابهم جرائم الخطف، واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.

وتقدمت موظفة بأحد البنوك، ببلاغ لقسم شرطة الشروق، اتهمت فيه مجهولين باختطاف نجلها، 7 سنوات، من أمام مسكن والد زوجها بالحى الثالث باستخدام سيارة ملاكى، وطلب الجناة مبلغًا ماليًا نظير إطلاق سراح الطفل، وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى هوية المتهمين الثمانية فداهمتهم قوة وألقت القبض عليهم وحررت الطفل وأعادته إلى أهله.