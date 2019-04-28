البابا تواضروس يحتفل بالعيد فى ساحة الكاتدرائية مع كورال الكنيسة

كتب سارة علام ووائل ربيعى

غادر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، المقر الباباوى وخرج فى ساحة الكاتدرائية ليحتفل مع فرق الكورال الكنسية بعيد القيامة المجيد.

كما استقبل البابا الدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق الذى قدم التهنئة للبابا.

ويحتفل الأقباط الشرقيون بعيد القيامة المجيد اليوم حيث ترأس البابا تواضروس أمس قداس العيد وسط حضور كبير من رجال الدولة وشعب الكنيسة

وتحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خصوصا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.