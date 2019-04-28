video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 02:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأفريقى يناقش طرح قرار على الأمم المتحدة بشأن حصانات رؤساء الدول

الأحد، 28 أبريل 2019 02:00 ص
الاتحاد الأفريقى يناقش طرح قرار على الأمم المتحدة بشأن حصانات رؤساء الدول الاتحاد الافريقى
أ ش أ
إضافة تعليق

نظمت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي ، اليوم السبت ، الإجتماع الثاني على مستوى الخبراء لمناقشة إقتراح الاتحاد الأفريقي بطرح قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأيا إستشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن حصانات رؤساء الدول أمام المحاكم الدولية.

 

شارك في الإجتماع القاضي الدولي تيد ميرون الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ، والبروفسير بيير دا ارجون أستاذ القانون الدولي العام بجامعة لوفان في بلجيكا ، وهيرى رانجيفا المحامي الدولي بفرع شركة فولي هواج للمحاماة بباريس ، وشون ميرفي عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي وأستاذ القانون الدولي بجامعة جورج واشنطن ، وأمادو سجايتيه منسق الخبراء القانونيين للمجموعة الأفريقية لدى الأمم المتحدة بنيويورك ، ولامي أومالي من مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي.

 

وتوافق المجمتعون على أن مشروع القرار ، الذي يؤكد على أن القانون الدولي يمنح رؤساء الدول وكبار المسؤولين حصانات شخصية ، لا يجوز عدم الإعتداد بها من أي جهة إلا إذا قررت الدولة ذاتها التي ينتمي لها المسئول رفع الحصانة عنه ، ومن ثم يمكن ملاحقته وتسليمه جنائيا فقط.

 

ومن المقرر أن يعقد الإجتماع القادم على مستوى وزراء خارجية الدول الأفريقية في أديس أبابا لمناقشة مشروع القرار وإتخاذ ما يرونه مناسبا بشأن إستمرار مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي بالتحرك في الأمم المتحدة حيال طلب الرأي الإستشاري من محكمة العدل الدولية في حصانات رؤساء الدول من الملاحقة القانونية أمام المحاكم الدولية ، في ضوء طلب توقيف عدد من المسئولين في عدة دول أفريقية مطلوبين في عدد من القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي علي رأسهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي عزل من منصبه هذا الشهر نتيجة إستمرار ضغوط التظاهرات الشعبية ضد نظامه ، والمطلوب توقيفه والقبض عليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكابه جرائم حرب ضد الانسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور بالسودان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية يطالب الاتحاد الأفريقى بتصحيح أوضاع اللاجئين

فيديو.. "قاعة الشعب الكبرى" تستضيف قمة مصر والصين.. السيسى: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى تضفى بعدا استراتيجيا لمشاركتنا بمبادرة الحزام والطريق.. و"شى جين بينج" يشيد بتحقيق الرئيس إنجازات واضحة

إعلان السياسة العامة للعدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقى بشرم الشيخ

حلقات نقاشية حول سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقى على هامش اللجنة الأفريقية

الاتحاد الافريقى

رؤساء الدول

محاكم

افريقيا




لا تفوتك
السيسى يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا دعمه الكامل للكشف عن ملابسات مقتل "ريجيني"

السيسى يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا دعمه الكامل للكشف عن ملابسات مقتل "ريجيني"

الأوقاف: استخدام مكبرات الصوت فى صلاة التراويح بالمساجد الكبرى بتصريح

الأوقاف: استخدام مكبرات الصوت فى صلاة التراويح بالمساجد الكبرى بتصريح

التفاصيل الكاملة لانتحار 3 فتيات من عائلة واحدة بالبحيرة.. تحريات الأمن: الفتيات ابتلعن أقراص حفظ الغلال.. والتفكك والخلافات الأسرية سبب الانتحار.. إحدى المنتحرات قبل الحادث: "أنا تعبانه ومليش حد يطبطب عليا"

التفاصيل الكاملة لانتحار 3 فتيات من عائلة واحدة بالبحيرة.. تحريات الأمن: الفتيات ابتلعن أقراص حفظ الغلال.. والتفكك والخلافات الأسرية سبب الانتحار.. إحدى المنتحرات قبل الحادث: "أنا تعبانه ومليش حد يطبطب عليا"

النقض تصدر حكما نهائيا بإدراج 20 متهما بينهم 4 سيدات على قوائم الإرهاب 5 سنوات.. القرار يترتب عليه إدراجهم على قوائم المنع من السفر وتجميد أموالهم.. التحقيقات: انضموا لجماعة إرهابية وتخابروا مع منظمة أجنبية

النقض تصدر حكما نهائيا بإدراج 20 متهما بينهم 4 سيدات على قوائم الإرهاب 5 سنوات.. القرار يترتب عليه إدراجهم على قوائم المنع من السفر وتجميد أموالهم.. التحقيقات: انضموا لجماعة إرهابية وتخابروا مع منظمة أجنبية

جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية ويستبعد بوطيب وحازم

جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية ويستبعد بوطيب وحازم

سوبر كورة.. خنافة بين شباب الأهلى والزمالك بسبب الوقوف على الكرة "فيديو"

سوبر كورة.. خنافة بين شباب الأهلى والزمالك بسبب الوقوف على الكرة "فيديو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة