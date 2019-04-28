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الأنبا مكاريوس يشيد بالأمن والسلام.. ويؤكد: المنيا قلب مصر النابض

الأحد، 28 أبريل 2019 04:12 م
الأنبا مكاريوس يشيد بالأمن والسلام.. ويؤكد: المنيا قلب مصر النابض خلال الزيارة
كتب فريق المحافظات
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أشاد الانبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا بالجهود المبذولة في المحافظة خلال الشهور القليلة الماضية والتي ظهرت جلية في التقدم الذي تشهده المحافظة وفي حالة الامن والامان في الشارع المنياوي ، مما نشر حالة من السلام لدى الجميع .
 
جاء ذلك خلال استقبال عدد من المهنئين بعيد القيامة ، يتقدمهم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ويرافقه اللواء محمد الخليصى مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد واللواء مجدي عامر مدير امن المنيا والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا واحمد جبريل السكرتير العام المساعد والعميد محمود صبري مدير الأمن الوطني و العقيد أكرم علي المستشار العسكري للمحافظة ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا وعدد من نواب البرلمان والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية.
 
وأضاف الاسقف العام بالمنيا ان جميع الاجهزة تبذل جهدا كبيرا للتأكيد على ان المنيا هي قلب مصر النابض وانها محافظة لها ثقلها وقدرها وتاريخها السياسي وقيمتها الاثرية ، حيث لديها الكثير من الموارد البشرية ،فالمنيا لديها الكثير من العلماء والمشاهير الذين اثروا في مصر وفي العالم اجمع ، معربا عن فخره بكل تلك النماذج المشروف للمنيا في المحافل الدولية .
 
وقدم الشكر للجهات الأمنية بشقيها من رجال الجيش والشرطة لجهودهم المبذولة في تأمين قداس عيد القيامة، الأمر الذي ساهم في مرور الاحتفال بعيد القيامة بسلام وأمان وإدخال الفرحة على قلوب المصريين كافة.
 
هذا وقد زار المحافظ مطرانية الأقباط الأرثوذكس والكنيسة الإنجيلية الثانية ومطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة المنيا ، حيث أكد على اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الاخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب داعياً الله ان تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

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