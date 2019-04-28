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الأحد، 28 أبريل 2019 11:00 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 28 أبريل 2019 10:34 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد أهم 10 أخبار
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأحد، منها عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى منتدى الحزام والطريق بالصين، وإعلان وزارة المالية تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم، وتحديد 3496 مسجدا للاعتكاف فى رمضان و5863 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر، وحالة الطقس غدا فى شم النسيم.
 
 
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