إصابة 5 أشخاص بالشرقية من أسرة واحدة إثر تناولهم وجبة فاسدة

الشرقية - إيمان مهنى

استقبلت مستشفي الزقازيق العام، 5 أشخاص من أسرة واحدة يعانون من قيء وإسهال إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة، كما استقبلت بلبيس العام 17 مصابا في حادث تصادم خرج منهم 14 بعد تلقي الإسعافات اللازمة ونقل 3 للزقازيق الجامعي.

وقال الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية إنه تم استقبال المصابين وتلقيهم العلاج اللازم وتم سحب عينات لإجراء التحاليل اللازمة بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وتبين أنهم يعانون من نزلة معوية بسبب تناول طعام فاسد.

في السياق ذاته، أكد فرحات خروج 14 من مصابي حادث انقلاب سيارة من مستشفى بلبيس المركزي فيما يجرى احتجاز 3 آخرين بمستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج، إثر انقلاب سيارة ربع نقل ما أسفر عن إصابة 17 شخصا بكدمات وجروم وسحجات وتم نقلهم إلى مستشفي بلبيس المركزي والزقازيق الجامعي.