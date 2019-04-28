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إصابة 10 أشخاص في تصادم بين ميكروباص و ربع نقل بطريق ههيا بالشرقية

الأحد، 28 أبريل 2019 06:48 م
إصابة 10 أشخاص في تصادم بين ميكروباص و ربع نقل بطريق ههيا بالشرقية مستشفى الأحرار - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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استقبلت مستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق ، 10 مصابين ، اثر تصادم ميكروباص اجرة مع سيارة نصف نقل بطريق ههيا الزقازيق .
 
وقال الدكتور عصام فرحات مدير الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية، أنه تم استقبال المصابين وتلقيهم العلاج اللازم ، حيث تنوعت الإصابات بين بسيطة ومتوسطة .
 
يذكر أن اليوم السابع ، رصد في تقرير سابق شكاوي المواطنين من تكرار الحوادث في المنطقة بين العدوة والمسلمية مطالبين بضرورة تركيب مطب صناعي.
 
في سياق متصل، أعلنت مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع مرفق الإسعاف رفع حالة الإستعداد القصوى في المستشفيات و خاصة في الإستقبال والطوارئ ووحدات الإسعاف و وبنوك الدم ومراكز علاج التسمم وإمداد المستشفيات بالمحاليل اللازمة و الأمصال المعالجة لحالات التسمم في احتفالات شم النسيم .
 
 
 
 

 


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