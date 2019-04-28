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أمن محافظة مأرب اليمنية يضبط كميات من المخدرات قبل وصولها للحوثيين

الأحد، 28 أبريل 2019 03:10 ص
أمن محافظة مأرب اليمنية يضبط كميات من المخدرات قبل وصولها للحوثيين عناصر حوثية
كتب مصطفى عنبر
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ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب في عمليتين منفصلتين 293 كيلو حشيش مخدر، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ونقل "سبتمبر نت" اليوم (السبت) عن مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني، أن النقاط الأمنية في قانية، والجوبة تمكنت خلال الأيام الماضية في عمليتين مختلفتين من ضبط 293 كيلو حشيش مخدر أثناء توجهها إلى ميليشيا الحوثي بصنعاء.

 

وأوضح "المداني" أن المخدرات كانت مخفية بطريقة احترافية، وتمويه محكم، إلا أن رجال الأمن كشفوها.

 

 


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