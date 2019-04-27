7 سيارات إطفاء تسيطر على حريق 3 منازل بقرية عرب السنابلة فى قليوب

القليوبية - نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بثلاث منازل بقرية عرب السنابلة دائرة مركز قليوب دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بثلاث منازل بقرية عرب السنابلة مركز دائرة قليوب.

انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء وسيارتى إسعاف، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، ولم يسفر عن خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.