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يمتلك حسابات بنكية غير معروفة بالخارج.. حملات أيمن نور التحريضية مدفوعة الأجر

السبت، 27 أبريل 2019 05:00 ص
يمتلك حسابات بنكية غير معروفة بالخارج.. حملات أيمن نور التحريضية مدفوعة الأجر أيمن نور
كتب أحمد عرفة
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أكد طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن خروج شخصيات سياسية مثل عبد العظيم حماد وعمار على حسن لفضح ادعاءات وأكاذيب أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، حول دعوة 100 شخصية لمهاجمة مصر، يشير إلى أن أيمن نور تمت تعريته تمامًا، واكتشف أن كل رهاناته خاسرة، حيث إن رئيس قناة الشرق الإخوانية يحاول أن يتجمل بهؤلاء الشخصيات ظنا منه أنهم بالانضمام إليه يكتسب بعضا من الاحترام.

 

ووجه الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، رسالة إلى أيمن نور قائلاً: المعارضة الحقيقية تكون من داخل الوطن لا من خارجه، ومن منصات وطنية لا من منصات فى دول أجنبية ترى الشعب المصرى شعب تابع لها.

 

ولفت طارق أبو السعد، إلى أيمن نور لديه حسابات بنكية فى الخارج غير معلومة المصدر، وبالتالى يؤكد أن المعارضة التى ينتهجها من الخارج يتم تمويلها من حكومات أجنبية.

 

"وكانت فضيحة سياسية تمخضت عنها الدعوة التى أطلقها أيمن نور من مخبئه الاختيارى فى اسطنبول، عبر المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان "الإرهابية"، والمتعلقة بالتواصل مع مائة شخصية لمناهضة التعديلات الدستورية والتحريض ضد مصر، حيث كذب كثير من المعارضين الذين أدرج نور أسمائهم فى دعوته المشبوهة، من علاقتهم بالدعوة أو بـ"نور" نفسه وأكدوا التزامهم بالمعارضة من الداخل المصرى ووصفه دعوته بالتحريضية".


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