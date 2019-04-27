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السبت، 27 أبريل 2019 12:00 م
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وفد الجمهورية الصحراوية باللجنة الأفريقية: نشجع أى مبادرات لحل مشاكل اللاجئين

السبت، 27 أبريل 2019 12:00 م
وفد الجمهورية الصحراوية باللجنة الأفريقية: نشجع أى مبادرات لحل مشاكل اللاجئين ندوة حقوق الإنسان
شرم الشيخ : محمد السيد
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وجه وفد الجمهورية الصحراوية المشارك فى اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة بشرم الشيخ، التحية إلى الدولة المصرية على حفاوة استقبال اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية، وعلى كرم الضيافة والجهود التى تبذل من أجل نجاح تلك الدورة.
 
وأضاف وفد الجمهورية الصحراوية خلال كلمته فى الحلقة النقاشية التى نظمتها اللجنة الأفريقية حول مراقبة السجون من قبل منظمات المجتمع المدنى كوسيلة لمنع التعذيب، أن الجمهورية الصحراوية قامت بحزمة إجراءات متعلقة بالإجراءات القضائية، حيث تم مراجعة القوانين التي لها علاقة بالحريات و حقوق الإنسان.
 
وأشار الوفد، إلى أنه تم العمل على استمرار التكوين فى الأمور القضائية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة السياسة القضائية المتبعة فى البلاد، وعقد مؤتمر للمراة الصحراوية، نتج عنه انتخاب قيادة جديدة من الشابات.
 
وتابع وفد الجمهورية الصحراوية: "بلادنا تحيى وتشجع كل المبادرات التى تحد من مشاكل اللاجئين: "اللاجئين الصحراويين مطلبهم الأساسى هو حقهم فى تقرير المصير و تمتعهم بأسمى حقوق الإنسان ، ونثمن جميع مساعى الاتحاد الافريقى من أجل المساهمة فى حل النزاعات".
 

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