ننشر صورًا تبرز آثار القصف الوحشى لطيران مصراتة لمنازل المدنيين فى ترهونة

حصل "اليوم السابع" على صور لآثار القصف الجوى لطيران مصراتة لمنازل المدنيين فى مدينة ترهونة غرب البلاد، وذلك بسبب دعمها للجيش الليبى ودفعها بقوات لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وتبرز الصور آثار القصف الوحشى الذى طال منازل المدنيين فى ترهونة، ما أدى لسقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال.

بدوره التقى رئيس مجلس النواب الليبى والقائد الاعلى للجيش الوطنى الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى بمدينة القبة شرق البلاد عمد ومشائخ واعيان وحكماء برقه المنطقة الشرقية فى ليبيا من كافة التركيبات الاجتماعية والقبلية وبحضور عضو مجلس النواب الليبى الهادى الصغير ونوقش خلال هذا اللقاء آخر المستجدات السياسية فى ليبيا.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى المريمى أن الحوار والمناقشة تركزت حول تحرير العاصمة طرابلس من براثن الإرهابوالتطرف وهو ما يقوم به الجيش الوطنى فى مواجهة الجماعات والمليشيات الإرهابية والإجرامية.

وأصدر الاجتماع بيانا جاء نصه:

بيـــان قيادات قبـــائل برقــــــــــة

بسم اللــــه لرحمن الرحــــيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أمـــــــا بعد..

فى هذا اليوم المبارك، السبت الموافق ـ 27 أبريل 2019م ـ بمدينة القبة بوسط الجبل الأخضر الأشم موطن الجهاد والتضحيات والكرامة، اجتمعت هذه الوجوه الفاضلة من قيادات برقة، للتعبير عن موقفها من الأحداث الجارية فى طرابلس ومحيطها، والمعركة التى تدور هناك بقيادة الجيش الوطنى الليبى لمحاربة الإرهاب والتطرف ومن وراءهم، ونعلن ما يأتى:

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1. أن موقف برقة بقبائلها وأهلها الداعم للجيش الوطنى، معلن ومعروف، فى محاربته للإرهاب والتنظيمات الدينية المتطرفة، وقواعد التطرف بشتى مسمياته وتشكيلاته، ولا يمكن للتاريخ أن ينكر أن هذا الجيش الوطنى، قد رفع هذه الراية، وقاد هذه المهمة الوطنية، بل والدولية، للتصدى لهذا الإرهاب، باحتضان برقة وقبائلها لهذا الجيش، ليصبح بفضل الله وقيادته التاريخية نواة لقوة وطنية ليبية.

2 ــ أن الجيوش وجدت لحماية أوطانها، والدفاع عن حقوقها وأمنها وحدودها وعزة أهلها، وتقرير مصيرها، ومستقبل أجيالها. وجيش ليبيا الوطنى تصدى لهذه الرسالة، وكون نفسه بنفسه، بمبادرة تاريخية وطنية وشجاعة، من قائده المشير ـ خليفه بالقاسم حفتر ـ وأصبح جيشا وطنيا ليبيا يضم فى كوادره كل أبناء ليبيا.

3 ــ لقد حرر هذا الجيش، بدماء أبنائنا من كل شرائح المجتمع الليبى بنغازى العاصمة، ثم درنه، من إرهاب وتطرف، قاعدة، ودواعش، وإخوان، ونصرة، ومجالس شورى، وسرايا وإسلام مقاتل، مدعومة من الداخل والخارج، وعادت برقة عزيزة إلى أهلها، لتصبح مركزا ومنطلقا وقاعدة لتحرير كل الوطن.

4ــ أن هذا الجيش، لا نسميه جيش برقة، ولا نعرفه، بأنه جيش المشير خليفة حفتر، بالرغم من أن المشير، هو من أسسه وبناه، وبرقة هى من احتضنته بقبائلها وأبنائها ودعمها، ولكن هذا الجيش نسميه الجيش الوطنى، لأننا نؤمن بهذا الوطن ووحدة أرضه وشعبه، وبالتالى انطلق هذا الجيش لتحرير فزان، وهو الآن يقاتل لتحرير طرابلس ! التى كانت، وما زالت، حاضنة للتطرف والإرهابمن جميع البلدان والجنسيات، بما فيهم من فروا من برقة وفزان ؟!

. 5 ــ أن اتصال السيد " رئيس الولايات المتحدة الأمريكية " ((السيد ترامب)) بالمشير خليفة القائد العام للجيش الوطنى الليبى، اعتراف صريح بهذا الجيش وقيادته، ودوره المميز فى محاربة الإرهاب، الذى تقوده الولايات المتحدة وتدعو له، ونحن نثمن هذه المبادرة، ونقدر وقعها وتأثيراتها، بعد أن تكشفت هذه الحقائق وتعرت، وأصبحت كل التنظيمات المتطرفة، المصنفة من الولايات المتحدة، ومجلس الأمن، وكثير من دول العالم، رديفا وتابعا معلنا للمجلس الرئاسى، ونتمنى على حكومة الولايات المتحدة، أن تعزز هذه الخطوة، وتقف بجانب الشعب الليبى الذى تعرض لسنوات من الظلم والدمار ونهب الأموال.

6 ــ نشكر السيد المستشار " عقيلة صالح " رئيس مجلس النواب، ومن تضامن معه من أعضاء المجلس، على دعمهم وموقفهم الصريح، لدعم الجيش الوطنى وقيادته، للقضاء على الإرهابوالتطرف، الذى كان يخطط لتكون ليبيا قاعدة وممولة للإرهابلزعزعة استقرار وأمن كل المجتمع الدولى ؟!. أن ليبيا تأسست لتكون دارا للسلام، وموطنا للأمن، ومصدرا للخير لجيرانها، ولكافة شعوب المجتمع الدولى، ونحن نريد لبلادنا دولة مدنية، ديمقراطية، تتوفر فيها العدالة والمساواة، وكفالة الحقوق المشروعة لكل مكوناتها.

7 ــ أن قوى دولية متعددة، شاركت فى خلق أزمة ليبيا وتأجيجها، ولعب الكثيرون بمستقبل هذا الوطن، وقد كشفت معركة طرابلس، ما كنا نحاربه ونشكو منه، وهو وضع لم يكن خافيا على الكثيرين ! ونحن فى هذا اللقاء نطالب مجلس الأمن الموقر، والقوى الدولية العظمى، أن تكف هذه الأيدى عن بلادنا وشعبنا، وأن ترفع الحظر المفروض على تسليح جيش ليبيا الوطنى الذى يقاتل معركة نيابة عن المجتمع الدولى كله، اعترافا بهذا الدور وتكريما لهذه التضحيات.

8 ــ لقد عقدت الحكومة الإيطالية مع الحكومة الليبية، معاهدة صداقة، وشراكة، وتعاون، تم توقيعها واعتمادها من قيادات البلدين فى عاصمة ليبيا " بنغازى "، فى 30 أغسطس 2008 م تنص المواد (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4.) على تعهدات كثيرة، من بينها عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لكلا الطرفين. ونحن من هذا المنبر نطالب إيطاليا أن تسحب جميع قواتها المتواجدة على أرضنا، خرقا واضحا لبنود هذه المعاهدة، وابتعادها عن تقمص دور الدولة المستعمرة ؟!.

9 ــ نناشد ونهيب، بإخوتنا الشرفاء فى هذا الوطن، ونخص بهذا النداء فى هذه اللحظات، أهلنا وأشقائنا فى طرابلس، أن يصطفوا صفا واحدا وراء جيشهم وأبنائهم الذين جاءوا لتحرير طرابلس، وليس لحكمها، فليس هناك وسط بين الحق والباطل، كما أن الحياد فى معركة حول الوطن وتقرير مصيره، لا يشفع التاريخ فيه، ولم يكن الحياد فى مثل هذه المواقف حجة لمن يتذرعون به، فإن المحايد فى مثل هذه الظروف يعتقد أنه لم ينصر الباطل، ولكنه فى الحقيقة قد خذل الحق !.