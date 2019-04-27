video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 12:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

السبت، 27 أبريل 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر أرصاد - أرشيفية
كتب – محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
 
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وعن درجات الحرارة المتوقعة،اليوم، على محافظات ومدن مصر 

 

الصغرى العظمى 
القاهرة 17 32 
شبين الكوم 16 31 
طنطا 15 31 
دمنهور 14 29 
الإسكندرية 16 27 
بلطيم 15 24 
مطروح 14 26 
السلوم 17 33 
سيوة 18 38 
بورسعيد 16 24 
دمياط 16 24 
الزقازيق 15 31 
الإسماعيلية 15 31 
السويس 16 30 
العريش 12 26 
رفح 13 25 
رأس سدر 24 34 
نخل 11 32 
نويبع 21 30 
طابا 16 29 
كاترين 10 25 
الطور 20 27 
شرم الشيخ 23 31 
الغردقة 22 32 
مرسى علم 25 32 
الفيوم 17 33 
بني سويف 17 33 
المنيا 17 35 
أسيوط 16 35 
سوهاج 20 36 
قنا 21 37 
الأقصر 20 37 
أسوان 22 37 
أبوسمبل 21 36 
الوادى الجديد 23 36 
شلاتين 22 31 
أبو رماد 21 30 
حلايب 23 28 
رأس حدربة 22 28 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية 

 

الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 26 38 
المدينة 21 32 
الرياض 19 28 
المنامة 23 28 
أبوظبى 24 31 
الدوحة 23 30 
الكويت 21 31 
دمشق 10 25 
بيروت 16 24 
عمان 12 25 
القدس 12 24 
غزة 15 24 
بغداد 15 31 
مسقط 27 30 
صنعاء 10 28 
الخرطوم 25 42 
طرابلس 14 22 
تونس 12 22 
الجزائر 10 17 
الرباط 13 24 
نواكشوط 22 36 
 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم 

 

الصغرى العظمى 
أنقرة 08 22 
أسطنبول 10 21 
إسلام آباد 19 34 
نيودلهي 27 42 
جاكرتا 25 32 
بكين 09 20 
كوالامبور 25 34 
طوكيو 07 14 
أثينا 14 24 
روما 08 21 
باريس 07 15 
مدريد 05 18 
برلين 08 20 
لندن 07 13 
مونتريال 03 09 
موسكو 10 22 
نيويورك 09 17 
واشنطن 10 20
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد للمواطنين: تجنبوا التعرض المباشر للشمس وأكثروا السوائل.. ذروة الموجة الاثنين المقبل والعظمى بالقاهرة تصل إلى 34 درجة.. ونصائح بارتداء غطاء للرأس

درجات الحرارة

الارصاد الجوية

اخبار مصر

مصر اليوم

الطقس




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة