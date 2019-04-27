مندوب رئاسة الجمهورية يقدم التهنئة بعيد القيامة فى الكنيسة الإنجيلية

كتب محمود راغب

أوفدت رئاسة الجمهورية كريم الديوانى مندوبا عن رئيس الجمهورية، للكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، لتقديم التهانى بمناسبة عيد القيامة المجيد.



وشارك فى احتفالات وقداس عيد القيامة المجيد، المستشار عمر مراون وزير الدولة لشئون مجلس النواب، والدكتور سليمان وهدان، والدكتور عبد الهادى القصبى، ونواب وزراء الحكومة، ونائبا لشيخ الأزهر، وذلك لتقديم التهانى للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وشارك فى القداس بالكنيسة الإنجيلية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم سابقا، والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، والدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق.



كما يشارك فى القداس النائب مصطفى بكرى ، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات سابقا، والدكتورة هالة يوسف وزير السكان سابقا، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة و القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وعدد من قادة الفكر بالمجتمع المصري.



وتحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد، فى تمام الساعة السادسة بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.



ويرأس القداس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويشارك بالاحتفالية القس يوسف سمير راعي الكنيسة وفريق الحياة الأفضل والمايسترو العالمي ناير ناجي.





